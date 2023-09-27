Ще один великий автовиробник пішов з російського ринку: перші подробиці

Завод Hyundai у Санкт-Петербурзі не діяв з початку 2022 року після вторгнення РФ в Україну. Підприємство викупила неназвана російська компанія.

Великі автовиробники продовжують залишати російський ринок. Hyundai продав свій завод у Санкт-Петербурзі, який не діяв з початку 2022 року. Про це повідомили на сайті The Korea Times.

Завод у Санкт-Петербурзі викупила неназвана російська компанія. Сума угоди також не розголошується, але відомі деякі інші подробиці.

Hyundai отримали можливість викупити свій завод назад протягом двох років. Так само вчинили Renault і Nissan у 2022 році.

"Ми вже сформували всі рішення щодо придбання Hyundai. Покупцем буде місцева компанія", — сказав міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров.

Відомо, що на заводі можуть вироблятися до 200 тисяч автомобілів щорічно. До закриття підприємства там збирали моделі Solaris, Creta і Kia Rio.

Показники продажів нових автомобілів у Росії поступово погіршуються. Минулого року в країні було продано на 58,8% менше авто, ніж у 2021 році.

Важливо Volkswagen продав свій завод у Росії та остаточно залишив ринок

Автомобілі Hyundai були дуже популярні в Росії. У 2021 році Hyundai та Kia займали 22,5% загального автомобільного ринку РФ.

Раніше Фокус розповів, що Ford Motor завершив процедуру виходу з російського ринку.