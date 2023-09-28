Лідери за якістю: визначені найнадійніші автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 сучасних автомобілів з найвищими показниками надійності. Експерти також виділили головні проблеми кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали 10 найнадійніших автомобілів 2023 року. Ці моделі дуже рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти протестували сотні автомобілів у різних сегментах. Вони також проаналізували їхні дані про поломки за останні два роки.

До рейтингу увійшли 10 моделей, які рідко доставляють проблеми своїм власникам. Ці автомобілі мають найвищі показники надійності.

Топ 10 найнадійніших автомобілів 2023 року:

10. Hyundai Ioniq Hybrid

У Hyundai Ioniq Hybrid є незначні проблеми з інформаційно-розважальною системою Фото: Hyundai

Роки випуску: 2016 — 2022

Рейтинг надійності: 99,2%

Гібридна версія Hyundai Ioniq виявилася дуже надійною. Лише 3% власників хетчбека повідомили про поломки пов'язані з інформаційно-розважальною системою.

7. BMW iX3

BMW iX3 надійніший за кросовер X3 з ДВЗ Фото: BMW

Роки випуску: 2021 — наш час

Рейтинг надійності: 99,3%

Компактний електрокросовер BMW iX3 виявився надійнішим за модель X3, на базі якого він побудований. У 6% автомобілів було виявлено поломки, які пов'язані з інформаційно-розважальною системою.

7. Lexus UX

Lexus UX рідко стикається з поломками Фото: Lexus

Роки випуску: 2019 — наш час

Рейтинг надійності: 99,3%

Lexus UX є найкомпактнішим кросовером японського бренду, але він також вирізняється високим рівнем надійності. Лише 3% власників моделі повідомили про поломки, які були пов'язані з інформаційно-розважальною системою.

7. Toyota Yaris

Toyota Yaris має високий рівень надійності Фото: Toyota

Роки випуску: 2011 — 2020

Рейтинг надійності: 99,3%

Toyota Yaris зарекомендував себе як відмінний хетчбек з низькою вартістю обслуговування. Додайте до цього високий рівень надійності та ви отримаєте ідеальний міський автомобіль.

5. Suzuki Ignis

У Suzuki Ignis є незначні проблеми з коробкою передач Фото: Suzuki

Роки випуску: 2016 — наш час

Рейтинг надійності: 99,4%

Компактний кросовер Suzuki Ignis не доставляє проблем своїм власникам. Ця модель дуже рідко виходить з ладу, а її єдиним слабким місцем є коробка передач.

5. Lexus NX

Новий Lexus NX рідко стикається з поломками Фото: Lexus

Роки випуску: 2021 — наш час

Рейтинг надійності: 99,4%

Lexus NX другого покоління трохи поступається в надійності своєму попереднику, але цей кросовер залишається чудовим вибором для тих, хто не хоче проводити багато часу в автосервісі. Тільки у 5% автомобілів були виявлені поломки, які в основному пов'язані з електронікою.

4. Suzuki Swift

Suzuki Swift надійніший за багато інших компактних хетчбеків Фото: Suzuki

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 99,5%

Suzuki Swift виявився найнадійнішим сучасним компактним хетчбеком. Багато власників похвалили модель за приємну керованість, а також багате оснащення.

3. Lexus NX

Lexus NX першого покоління надійніший за свого наступника Фото: Lexus

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 99,8%

Lexus NX першого покоління багато в чому поступається своєму наступнику, але ця модель виявилася надійнішою. Тільки у 2% автомобілів були виявлені поломки, але всі вони були швидко виправлені коштом виробника.

1. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E має зразкову надійність Фото: Ford

Роки випуску: 2020 — наш час

Рейтинг надійності: 100%

Ford Mustang Mach-E став популярним завдяки стильному дизайну, багатому оснащенню та великому запасу ходу. Британські експерти з'ясували, що цей електрокросовер також є дуже надійним.

1. BMW 1 серії

BMW 1 Series виявився найнадійнішим автомобілем із ДВЗ Фото: BMW

Роки випуску: 2011 — 2019

Рейтинг надійності: 100%

Одна з найдоступніших моделей BMW виявилася і найнадійнішою. Цей компактний хетчбек рідко виходить з ладу. Жоден із власників не повідомив про поломки за останні 24 місяці експлуатації.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом віком до 12 років.