Лідери за якістю: визначені найнадійніші автомобілі 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 10 сучасних автомобілів з найвищими показниками надійності. Експерти також виділили головні проблеми кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали 10 найнадійніших автомобілів 2023 року. Ці моделі дуже рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Експерти протестували сотні автомобілів у різних сегментах. Вони також проаналізували їхні дані про поломки за останні два роки.
До рейтингу увійшли 10 моделей, які рідко доставляють проблеми своїм власникам. Ці автомобілі мають найвищі показники надійності.
Топ 10 найнадійніших автомобілів 2023 року:
10. Hyundai Ioniq Hybrid
Роки випуску: 2016 — 2022
Рейтинг надійності: 99,2%
Гібридна версія Hyundai Ioniq виявилася дуже надійною. Лише 3% власників хетчбека повідомили про поломки пов'язані з інформаційно-розважальною системою.
7. BMW iX3
Роки випуску: 2021 — наш час
Рейтинг надійності: 99,3%
Компактний електрокросовер BMW iX3 виявився надійнішим за модель X3, на базі якого він побудований. У 6% автомобілів було виявлено поломки, які пов'язані з інформаційно-розважальною системою.
7. Lexus UX
Роки випуску: 2019 — наш час
Рейтинг надійності: 99,3%
Lexus UX є найкомпактнішим кросовером японського бренду, але він також вирізняється високим рівнем надійності. Лише 3% власників моделі повідомили про поломки, які були пов'язані з інформаційно-розважальною системою.
7. Toyota Yaris
Роки випуску: 2011 — 2020
Рейтинг надійності: 99,3%
Toyota Yaris зарекомендував себе як відмінний хетчбек з низькою вартістю обслуговування. Додайте до цього високий рівень надійності та ви отримаєте ідеальний міський автомобіль.
5. Suzuki Ignis
Роки випуску: 2016 — наш час
Рейтинг надійності: 99,4%
Компактний кросовер Suzuki Ignis не доставляє проблем своїм власникам. Ця модель дуже рідко виходить з ладу, а її єдиним слабким місцем є коробка передач.
5. Lexus NX
Роки випуску: 2021 — наш час
Рейтинг надійності: 99,4%
Lexus NX другого покоління трохи поступається в надійності своєму попереднику, але цей кросовер залишається чудовим вибором для тих, хто не хоче проводити багато часу в автосервісі. Тільки у 5% автомобілів були виявлені поломки, які в основному пов'язані з електронікою.
4. Suzuki Swift
Роки випуску: 2017 — наш час
Рейтинг надійності: 99,5%
Suzuki Swift виявився найнадійнішим сучасним компактним хетчбеком. Багато власників похвалили модель за приємну керованість, а також багате оснащення.
3. Lexus NX
Роки випуску: 2014 — 2021
Рейтинг надійності: 99,8%
Lexus NX першого покоління багато в чому поступається своєму наступнику, але ця модель виявилася надійнішою. Тільки у 2% автомобілів були виявлені поломки, але всі вони були швидко виправлені коштом виробника.
1. Ford Mustang Mach-E
Роки випуску: 2020 — наш час
Рейтинг надійності: 100%
Ford Mustang Mach-E став популярним завдяки стильному дизайну, багатому оснащенню та великому запасу ходу. Британські експерти з'ясували, що цей електрокросовер також є дуже надійним.
1. BMW 1 серії
Роки випуску: 2011 — 2019
Рейтинг надійності: 100%
Одна з найдоступніших моделей BMW виявилася і найнадійнішою. Цей компактний хетчбек рідко виходить з ладу. Жоден із власників не повідомив про поломки за останні 24 місяці експлуатації.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом віком до 12 років.