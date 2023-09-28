Для будь-якого бюджету: експерти назвали найкращі нові седани 2023 року (фото)

Експерти виділили найкращі седани на північноамериканському ринку. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

Американські експерти назвали найкращі седани 2023 року в кожному сегменті. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті Motortrend.

Седани поступово поступаються своїм місцем кросоверам. Проте ці моделі ще мають попит на багатьох ринках світу.

До рейтингу увійшли 13 седанів, кожен з яких був визнаний найкращим у своєму класі. Експерти виділили їхні головні плюси.

Найкращі седани 2023 року:

Найкращий субкомпактний седан — Kia Rio

Kia Rio пропонує багате оснащення Фото: Kia

Kia Rio дешевше за конкурентів і пропонує багате оснащення. Також цей седан відрізняється низькою витратою палива.

Найкращий компактний седан — Honda Civic

Honda Civic має лаконічний дизайн інтер'єру Фото: Honda

Honda Civic має лаконічний дизайн інтер'єру з багатим оснащенням. Крім цього модель пропонує приємну керованість.

Найкращий компактний гібридний седан — Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid у середньому витрачає менше ніж 7 літрів палива на 100 км Фото: Hyundai

Hyundai Elantra має стильний дизайн екстер'єру і просторий інтер'єр. Гібридна версія додає до цього низьку витрату палива і потужну силову установку.

Найкращий середньорозмірний седан — Honda Accord

Honda Accord вирізняється практичним інтер'єром Фото: Honda

Нова Honda Accord доступна з кількома силовими установками на вибір, кожна з яких має свої особливості. Також цей седан вирізняється практичним і просторим інтер'єром із багатим оснащенням.

Найкращий середньорозмірний гібридний седан — Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid має низьку витрату палива Фото: Honda

Гібридна версія Honda Accord отримала дуже економну силову установку. Крім цього седан вирізняється чудовою стійкістю на дорозі та приємною керованістю.

Найкращий повнорозмірний седан — Toyota Crown

Toyota Crown пропонує високий рівень комфорту Фото: Toyota

Нова Toyota Crown об'єднує в собі найкращі якості седана та кросовера. Також це досить комфортний автомобіль із просторим інтер'єром.

Найкращий преміальний субкомпактний седан — Acura Integra

Acura Integra має місткий багажник Фото: Honda

Acura Integra набагато універсальніша за багатьох своїх конкурентів. Цей седан має місткий багажник і просторий інтер'єр.

Найкращий преміальний компактний седан — BMW 3 Series

BMW 3 Series має приємну керованість Фото: BMW

BMW 3 Series пропонує потужні двигуни та приємну керованість. Всередині ви знайдете технологічний інтер'єр з однією з найкращих інформаційно-розважальних систем на ринку.

Найкращий преміальний компактний фастбек — Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback вирізняється елегантним дизайном Фото: Audi

Audi A5 Sportback вирізняється елегантним дизайном і багатим оснащенням. Також завдяки фірмовій системі повного приводу Quattro ця модель залишається дуже стійкою на дорозі навіть на високій швидкості.

Найкращий преміальний середньорозмірний седан — Audi A6

Audi A6 пропонує один із найкращих інтер'єрів у своєму класі Фото: Audi

Audi A6 має строгий дизайн, але за ним ховається дуже технологічний інтер'єр. Крім цього седан пропонує комфортну підвіску.

Найкращий преміальний середньорозмірний фастбек — Audi A7

Audi A7 поєднує в собі комфорт і спортивність Фото: Audi

Audi A7 на відміну від S7 і RS7 пропонує вищий рівень комфорту. Це розкішний фастбек із технологічним інтер'єром і приємною керованістю.

Найкращий преміальний повнорозмірний седан — Genesis G90

Genesis G90 розкішніший за конкурентів Фото: Genesis

Genesis G90 поєднує в собі розкіш і технології. Седан може похвалитися деякими інноваційними функціями, які не зустрінеш навіть у дорожчих конкурентів.

Найкращий преміальний електричний седан — Lucid Air

Lucid Air має великий запас ходу Фото: Lucid Motors

Lucid Air є одним із головних конкурентів Tesla Model S і в деяких аспектах перевершує суперника. Цей електромобіль пропонує величезний запас ходу в 805 км на одному заряді.

Раніше Фокус розповів, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома азійськими зарядженими седанами — Hyundai Elantra N, Subaru WRX і Honda Civic Si.