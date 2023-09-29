Українець створив незвичайний велосипед на гусеницях: він чудово їздить (відео)

Новий винахід українця без проблем їздить по дорогах і став стійкішим за традиційний велосипед. Блогер показав весь процес складання у своєму ролику.

Український блогер Сергій Гордєєв показав свій новий винахід — велосипед на гусеницях. Умілець показав процес складання цього незвичайного транспортного засобу. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

Блогер часто створює незвичайні транспортні засоби. Цього разу він вирішив замінити колеса велосипеда на гусениці.

Умілець модернізував раму велосипеда, щоб вмістити величезний кривошип, який розкручує гусениці за допомогою ланцюга. Для цього він позбувся деяких деталей підвіски.

Кривошип розкручує ланцюг Фото: Скриншот

Сергій самостійно зібрав гусениці для свого велосипеда. Вони отримали протектори від старої шини, щоб досить комфортно їздити дорогами.

Останнім штрихом у будівництві проєкту стало фарбування. Блогер пофарбував з балончика в чорний колір усі нові деталі.

Наприкінці ролика умілець випробував свій винахід. Такий велосипед легко їздить по дорогах і виявився дуже стійким.

Блогер зазначив, що його експеримент створено в розважальних цілях. Проте будь-хто може спробувати свої сили у створенні незвичайних транспортних засобів.

Раніше Фокус писав, що Сергій Гордєєв створив незвичайні роликові ковзани з позашляховими шинами.