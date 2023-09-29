Як перевірити вживаний автомобіль з Європи: поради експертів

Перевірити вживаний автомобіль можна заздалегідь перед покупкою. Для цього існує кілька простих способів, які не займуть багато часу.

Купівля вживаного автомобіля з Європи супроводжується певними ризиками. Експерти дали кілька порад, які допоможуть перевірити таке авто. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За 2022 рік українці придбали понад 400 тисяч вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону. Більшість з них було імпортовано з країн Євросоюзу.

Експерти зазначили, що далеко не всі імпортовані автомобілі мають належний стан. Тому перед купівлею такого авто його слід перевірити.

У яких країнах продається найбільше проблемних автомобілів?

Стан автомобіля не залежить від країни, в якій він зареєстрований Фото: Money Buzz! Europa

Проблемні автомобілі можна зустріти в усіх європейських країнах. Найчастіше їх привозять із Німеччини, Польщі, Франції та Литви. Проте це пов'язано з обсягами ринку.

У Бельгії та Нідерландах рідше трапляються проблемні автомобілі, але й кількість оголошень у цих країнах менша. Тому будь-яке авто потребує перевірки перед купівлею.

Які проблеми можуть приховувати продавці вживаних авто?

Однією з найпоширеніших проблем на вторинному ринку є підроблений пробіг автомобілів. У Євросоюзі від 30% до 50% усіх авто мають цю проблему.

Також безліч проблем можуть доставити автомобілі після ДТП. Їхній неякісний ремонт може спричинити ще серйозніші поломки в майбутньому.

Крім цього можна зустріти авто зі зміненим VIN. Через це перевірити такий транспортний засіб буде важче.

Ще однією проблемою може стати продаж автомобілів, які були вкрадені або взяті в лізинг. Для цього продавці підробляють документи про транспортний засіб.

Як перевірити вживаний автомобіль з Європи?

Найпростіше перевірити авто в базі даних за VIN Фото: Freepik

Найпростіший спосіб перевірити автомобіль перед купівлею — скористатися сервісом із базою даних транспортних засобів за VIN. Існує безліч сайтів, які надають такі послуги.

Навіть автомобілі з невеликими пробігами можуть приховувати "темні таємниці". Перевірка авто по VIN допоможе дізнатися, чи потрапляв транспортний засіб у ДТП і чи є у нього проблеми з документами.

Якщо продавець відмовляється показувати VIN свого автомобіля, то це може вказувати на його недобросовісність. Найімовірніше, таке авто має безліч проблем, про які він замовчує.

Також варто перевірити автомобіль в автосервісі. Фахівці допоможуть дізнатися, які проблеми є у транспортного засобу.

Які сервіси можна використовувати для перевірки автомобілів?

У Євросоюзі немає єдиної бази даних з історії автомобілів. Тому й сервіси для їхньої перевірки залежать від країни, в якій зареєстровано транспортний засіб.

У Швеції є доступний публічний державний реєстр для перевірки авто. У Польщі для перевірки автомобіля необхідні дані зі свідоцтва про реєстрацію, які є тільки у власника. Німеччина і зовсім публічно не розголошує історію авто третім особам.

Українці можуть скористатися сервісами Carvertical для литовських авто і Cebia для транспортних засобів з Чехії. При цьому вони містять дані про автомобілі з інших європейських країн.

Варто зазначити, що обидва сервіси надають свої послуги на платній основі. У Carvertical їхня вартість не залежить від того, яка кількість інформації міститься про транспортний засіб у базі даних.

Carvertical надає звіт про авто за 700 грн. У Cebia ціни за послуги варіюються від 299 до 499 грн.

На що потрібно звертати увагу під час перевірки авто?

Кожен автомобіль потрібно ретельно перевіряти перед купівлею Фото: Freepik

Під час перевірки автомобіля за VIN потрібно звертати увагу на те, де розташована табличка з кодом. Якщо вона розташована не на заводському місці, то це може свідчити про її підробку.

Кількість власників транспортного засобу також є важливим показником. Якщо авто змінило кілька власників лише за пару років, то це має насторожити.

Крім цього варто звернути увагу на дані про велику страхову виплату, якщо такі є. Їх наявність може вказувати на серйозну ДТП.

Якщо пробіг автомобіля по VIN не сходиться з тим, що заявив продавець, то він найімовірніше підроблений. Також кілометраж повинен збільшуватися плавно з кожним роком.

Раніше Фокус повідомляв, що українці купують все більше автомобілів з Китаю.