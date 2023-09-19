Німеччина, Франція і США: автомобілям із яких країн віддають перевагу українці

Експерти проаналізували ринок нових і вживаних авто та визначили, які моделі користуються попитом. Найбільше українці цінують німецькі та французькі авто.

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З початку року в Україні продано 165,3 тис. нових і вживаних легкових автомобілів. Серед них переважають німецькі машини. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Авто з пробігом в Україні займають 77% ринку у 2023 році. У цьому сегменті лідирують автомобілі німецького виробництва — їх пригнали 44,7 тис. Найпопулярніше німецьке авто в Україні — Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf є найпопулярнішим авто в Україні Фото: Volkswagen

На другому місці — французькі авто: їх ввезли 17 тис., а найбільшим попитом користується Renault Megane. Третя позиція — у авто зі США (15,7 тис. шт.), а лідером є електромобіль Tesla Model 3.

Важливо

Названо найпопулярніші вживані авто зі США в Україні (фото)

Нові авто в Україні займають 23% ринку і в цьому сегменті ситуація дещо інша. Найбільше купують японські автомобілі (8,5 тис. шт.), а найпопулярнішим з них є Toyota RAV4.

На другому місці — німецькі машини (6,4 тис. шт.), а лідером є недешевий Volkswagen Touareg. Замикають трійку китайські авто (4,5 тис. шт.), причому і в цьому випадку найпопулярнішим є Volkswagen — електрокросовер ID.4, який збирають у КНР.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зріс попит на авто з Китаю. Найбільшим попитом користуються електромобілі.

Також ми писали, що в нашій країні зріс попит на електромобілі.