Audi готує електричний суперкар потужністю до 1700 сил: перші подробиці та фото

Audi розробляє одразу кілька електричних спортивних моделей. Дві з них стануть заміною R8 і TT, які були зняті з виробництва у 2023 році.

Audi готує електричних наступників спортивних моделей R8 і TT. Автомобілі будуть засновані на новій платформі SSP. Про це розповіли на сайті Autocar.

Перша спроба створити електричний суперкар була зроблена Audi у 2015 році. Тоді дебютував електромобіль R8 E-Tron, який було випущено обмеженим накладом менш ніж у 100 екземплярів.

Тепер же в Audi планують відродити моделі R8 і TT, які були зняті з виробництва у 2023 році. Спортивні моделі перейдуть на електротягу з новою платформою SSP.

Концепт-кар Audi PB18 E-Tron демонстрував те, як бренд бачить майбутнє електричних автомобілів. Проте модель так і не надійшла в серійне виробництво.

Концепт-кар Audi PB18 E-Tron був показаний у 2018 році Фото: Audi

Глава відділу технічного розвитку Audi Олівер Хоффманн поділився, що платформа SSP буде заснована на PPE, розробленій спільно з Porshe. Вона буде призначена для преміальних електрокарів, зокрема і спортивних моделей.

Хоффманн не назвав дату дебюту перших електромобілів на SSP, але зазначив, що вони з'являться на початку життєвого циклу архітектури. Тому наступники Audi TT і R8 з'являться не раніше 2025 року.

Платформа SSP буде використовуватися приблизно для 80% автомобілів VW Group. Вона отримає кілька модифікацій для різних моделей.

Генеральний директор VW Group Олівер Блюм підтвердив, що SSP підтримуватиме кілька електромоторів сумарною потужністю до 1700 к.с. Саме таку віддачу може отримати наступник Audi R8.

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