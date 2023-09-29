Німецький бетмобіль: на продаж виставили культовий спорткар BMW 70-х (фото)

BMW 3.0 CSL є першим проєктом підрозділу BMW M. Спорткар оснащувався 206-сильним двигуном і був випущений для омологації в перегонах.

На аукціоні Bring a Trailer виставили рідкісний спорткар BMW E9 у версії 3.0 CSL 1974 року випуску. Автомобіль має відмінний стан і невеликий пробіг. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

BMW 3.0 CSL випускали з 1971 до 1975 року. Загалом було складено 1265 таких автомобілів.

Зовні спорткар відрізняється від стандартного BMW E9 новим кузовним обвісом із розширювачами колісних арок. Спереду біля капота є характерні "плавники".

Спереду встановлено масивний бампер зі скловолокна Фото: Bring a Trailer

Ззаду встановлено масивний спойлер. Зовнішній вигляд авто доповнюють декоративні смуги в кольорах підрозділу BMW M Motorsport.

Ззаду розташований великий спойлер Фото: Bring a Trailer

BMW 3.0 CSL отримав спортивні амортизатори Bilstein з поліпшеними пружинами та дискові гальма для всіх чотирьох коліс. Пробіг авто становить лише 47 тисяч км.

В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння спереду і задній диван. В оздобленні автомобіля присутні чорна шкіра і дерево.

BMW 3.0 CSL отримав оздоблення зі шкіри та дерева Фото: Bring a Trailer

BMW 3.0 CSL оснащений 3,2-літровим атмосферним двигуном потужністю 206 к.с. і 292 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач Getrag.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди. Максимальна швидкість становить 220 км/год.

До кінця торгів залишилося всього кілька годин. Наразі максимальна ставка за лот становить 165 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що купе BMW 2002 tii 1971 року допрацювали в німецькому ательє Manhart Performance.