Культове американське авто 50-х понад 20 років простояло покинутим у гаражі (фото)

Chevrolet Impala — одна з найвідоміших американських моделей 60-х років. Великий 5,3-метровий седан оснащений 4,6-літровим V8.

У США виявили покинутий Chevrolet Impala 1960 року. Знаменитий американський автомобіль 50-х років не виїжджав на дороги понад 20 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Седан пройшов реставрацію на початку 2000-х Фото: autoevolution.com

Цей седан Chevrolet Impala поставили в гараж на початку 2000-х. Примітно, що безпосередньо перед цим автомобіль пройшов реставрацію, тому він має чудовий вигляд.

Салон автомобіля відмінно зберігся Фото: autoevolution.com

Салон і двигун Chevrolet Impala в хорошому стані. Кузов також непогано зберігся — на ньому немає іржі і лише місцями видно незначні подряпини. Зараз його виставили на продаж і оцінили в $19 900.

Chevrolet Impala — культова повнорозмірна модель, що випускалася з 1958 по 2021 роки. Конкретно цей седан належить до другого покоління.

Під капотом встановлено 4,6-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Величезний 5,3-метровий автомобіль вирізняється авангардним дизайном із характерними кілями на задніх крилах. Під капотом встановлено 4,6-літровий V8 потужністю 170 к. с. — це був базовий двигун у 1960 році. У парі з ним працює 2-ступінчаста автоматична КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом знайшли 50-річний ВАЗ-2102 без пробігу.

Також ми писали про капсулу часу Ford Mustang 1969 року.