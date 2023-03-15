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Авто

Культове американське авто 46 років простояло запакованим у целофан (фото, відео)

Chevrolet Impala 1967, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala SS 1967, капсула часу
Фото: скріншот/YouTube | Chevrolet Impala майже пів століття простояв у гаражі, запакований у целофановий чохол

Chevrolet Impala 1967 проїхав усього 27 350 км. Автомобіль належить до рідкісної зарядженої версії SS Z24 з 7,0-літровим V8 на 385 к.с.

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У США виявили купе Chevrolet Impala 1967 року в стані нового авто. Легендарна американська машина 46 років простояла в спеціальному сховищі. Їй присвятив відео на YouТube блогер Лу Костабілі.

Chevrolet Impala 1967, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala SS 1967, капсула часу Fullscreen
Автомобіль ідеально зберігся та не потребує реставрації
Фото: скріншот/YouTube

Це купе Chevrolet Impala проїхало всього 27 350 км за понад пів століття. Справа в тому, що перший власник недовго експлуатував авто, а помістив його у величезний целофановий пакет на замку та поставив у гараж.

Chevrolet Impala 1967, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala SS 1967, капсула часу Fullscreen
У салоні спереду встановлений тримісний диван
Фото: скріншот/YouTube

Автомобіль ідеально зберігся та має вигляд нового. Кузов, салон і двигун не вимагають реставрації. Цілком можливо, що це найкращий невідреставрований Chevrolet Impala 60-х років.

Chevrolet Impala 1967, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala SS 1967, капсула часу Fullscreen
Chevrolet Impala оснащений 7,0-літровим 385-сильним V8
Фото: скріншот/YouTube

До того ж, це купе належить до рідкісної зарядженої версії SS Z24 — таких Impala випустили лише 2124. Автомобіль оснащений величезним 7,0-літровим V8 потужністю 385 к.с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8,4 сек і розвиває швидкість понад 200 км/год.

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Авто також має незвичайний темно-зелений колір, який нечасто зустрічається на Chevrolet Impala SS 1967 року. На додаток, це рідкісна шестимісна версія купе — спереду в салоні встановлено диван.

Раніше Фокус повідомляв, що у Вінниці знайшли "волгу" 1990 року з пробігом лише 350 км.

Також ми писали, що капсулу часу Mercedes W124 продали за ціною нового "гелендвагена".