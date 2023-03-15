Культове американське авто 46 років простояло запакованим у целофан (фото, відео)

Chevrolet Impala 1967 проїхав усього 27 350 км. Автомобіль належить до рідкісної зарядженої версії SS Z24 з 7,0-літровим V8 на 385 к.с.

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У США виявили купе Chevrolet Impala 1967 року в стані нового авто. Легендарна американська машина 46 років простояла в спеціальному сховищі. Їй присвятив відео на YouТube блогер Лу Костабілі.

Автомобіль ідеально зберігся та не потребує реставрації Фото: скріншот/YouTube

Це купе Chevrolet Impala проїхало всього 27 350 км за понад пів століття. Справа в тому, що перший власник недовго експлуатував авто, а помістив його у величезний целофановий пакет на замку та поставив у гараж.

У салоні спереду встановлений тримісний диван Фото: скріншот/YouTube

Автомобіль ідеально зберігся та має вигляд нового. Кузов, салон і двигун не вимагають реставрації. Цілком можливо, що це найкращий невідреставрований Chevrolet Impala 60-х років.

Chevrolet Impala оснащений 7,0-літровим 385-сильним V8 Фото: скріншот/YouTube

До того ж, це купе належить до рідкісної зарядженої версії SS Z24 — таких Impala випустили лише 2124. Автомобіль оснащений величезним 7,0-літровим V8 потужністю 385 к.с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8,4 сек і розвиває швидкість понад 200 км/год.

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Авто також має незвичайний темно-зелений колір, який нечасто зустрічається на Chevrolet Impala SS 1967 року. На додаток, це рідкісна шестимісна версія купе — спереду в салоні встановлено диван.

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