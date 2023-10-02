Безсмертне авто: пікап Toyota залишився на ходу після страшної ДТП (відео)

Toyota Land Cruiser 70 не тільки зміг їхати дорогами після ДТП, а й врятував життя своєму власникові. Пікап зазнав найсильніших пошкоджень кузова і ходової.

У Саудівській Аравії помітили пікап Toyota Land Cruiser 70, який пережив падіння з вершини гори. Автомобіль залишився на ходу після інциденту. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Пікап зазнав найсильніших пошкоджень кузова та ходової. Впізнати в цьому розбитому автомобілі Toyota Land Cruiser 70 не так і просто.

Дивно те, що водій пікапа не зазнав серйозних травм. Він самостійно доїхав на авто до сервісного центру Toyota.

Власник Toyota Land Cruiser 70 має намір відновити свій автомобіль. Проте невідомо, чи можливо це зробити.

Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser 70 випускається з 1984 року і регулярно оновлюється, щоб залишатися актуальним. У 2023 році пікап і позашляховик модернізували, оснастивши модель сучасною оптикою і поліпшеним інтер'єром.

Toyota Land Cruiser 70 оновився у 2023 році Фото: Toyota

На більшості ринків Toyota Land Cruiser 70 пропонується з 2,8-літровим двигуном потужністю 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Також доступний 4,5-літровий дизельний двигун V8. Обидва мотори працюють у парі з 6-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що на американському аукціоні IAAI продали стару Toyota Camry 2007 року всього за 25 доларів.