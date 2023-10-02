Три поверхи та окремі купе: який вигляд має найнезвичайніший у світі автобус (відео)

Інтер'єр автобуса Yutong переобладнали за прикладом плацкартного вагона поїзда. Крім того, з'явилися індивідуальні купе з окремим входом.

У Пакистані на міжміських маршрутах експлуатуються дуже нестандартні туристичні автобуси. У них передбачені спальні місця і є навіть індивідуальні купе. Про це пише видання "Автоцентр".

Знизу з'явилися купе з окремим входом Фото: скриншот / YouTube

Китайський автобус Yutong серйозно допрацювали в Пакистані. Його зробили триповерховим і перетворили на альтернативу залізничному вагону.

У салоні автобуса облаштовано спальні місця у два яруси. З одного боку розташовані двоспальні крісла, а з іншого — односпальні. Вийшла така собі подоба плацкартного вагона. Для пасажирів передбачені телевізори, навушники, лампи для читання і USB-роз'єми.

У купе встановлено телевізор, телефо і розетки Фото: скриншот / YouTube

Однак головна родзинка автобуса розміщена під салоном — на місці багажника автобуса. Там облаштували якусь подобу купе — індивідуальні кабіни з дверима від легкових авто (їх по три з кожного боку).

Усередині також встановлено телевізори, а ще телефони, шафи для взуття та розетки. Таким чином, пасажири розміщені в автобусі в три поверхи.

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