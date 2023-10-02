Рідкісна капсула часу: ексклюзивний Bentley виїхав на дороги вперше за 84 роки (фото)

Bentley Mark V Corniche був виготовлений на замовлення для шотландського колекціонера Алекса Мітчела. Після Другої світової війни автомобіль довгі роки вважався загубленим.

Bentley святкує 90-річний ювілей від дня появи автомобілів із 3½-літровим двигуном. На честь цієї події британці вивели на дороги єдиний у своєму роді Mark V Corniche 1939 року випуску. Про це повідомили на сайті бренду.

Моделі Bentley з 3½-літровим двигуном називали "тихими спортивними авто". Річ у тім, що вони вирізнялися високою плавністю ходу та відмінною шумоізоляцією.

Загалом з 1933 до 1939 року Bentley випустили понад 2400 таких автомобілів. Модель Mark V Corniche 1939 року є "перлиною" серед цих авто. Седан був побудований в єдиному екземплярі.

Bentley Mark V Corniche не був запущений у серійне виробництво Фото: Bentley

Bentley Mark V Corniche пофарбований у бордовий колір і має три передні фари. Автомобіль був перереєстрований і вперше за 84 роки повернувся на дороги.

Bentley Mark V Corniche вирізняється елегантним дизайном Фото: Bentley

Також Bentley Mark V Corniche вирізняється дуже розкішним і технологічним інтер'єром для свого часу. В оздобленні використовували тільки найвисокоякісніші матеріали.

Bentley Mark V Corniche пропонував один із найрозкішніших інтер'єрів свого часу Фото: Bentley

Моделі з 3½-літровим двигуном стали першими авто, випущеними Bentley під керівництвом Rolls-Royce. Bentley Mark V Corniche вважається найрідкіснішою моделлю з тієї епохи.

Автомобіль спершу належав шотландському колекціонеру Алексу Мітчелу. Він зберігав авто до початку Другої світової війни.

Bentley Mark V Corniche на якийсь час був повністю загублений. Його знайшли тільки 1968 року в США. У 1987 році автомобіль купив колекціонер Чарльз Х. Вулф. Пізніше у 2004 році авто було продано Bentley Motors.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії виставили на продаж кабріолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 року.