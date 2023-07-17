На продаж виставили ексклюзивний Bentley знаменитого співака (фото, відео)

Bentley S1 Continental Drophead Coupe належав вокалісту гурту Jamiroquai Джею Кею. Свого часу в цьому авто знімалася Гайді Клум.

Related video

У Великій Британії виставили на продаж кабріолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 року. Загалом випущено лише 92 таких автомобілі, про це повідомляє сайт RM Sotheby's.

Авто належало фронтмену гурту Jamiroquai Джею Кею Фото: RM Sotheby's

Bentley S1 Continental з відкидним тканинним дахом випускали під замовлення в кузовному ательє Park Ward. Саме цей автомобіль має цікаву історію.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Кабріолет Bentley у 90-х пройшов реставрацію і 2001 року його придбав вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей. Він відомий автоколекціонер і в різний час володів такими раритетами, як Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura і Diablo, Ferrari F40 і Enzo.

Під капотом встановлена 155-сильна шістка Фото: RM Sotheby's

Джей Кей не тільки їздив на Bentley S1 Continental, а й засвітив авто в кліпі на пісню Love Foolosophy. Разом зі співаком у відео знялася Гайді Клум.

Важливо

Легенда повертається: Bentley відновили випуск прославленої моделі 30-х років (фото)

Пробіг Bentley S1 Continental становить трохи менше 64 тис. км. Його салон оздоблено дорогою шкірою і деревом.

Під капотом встановлено 4,9-літрову рядну шістку на 155 к.с., що працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 12,9 с і розвинути 192 км/год. У авто дуже тихий мотор і м'яка підвіска.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали знамените авто з фільму "Назад у майбутнє".

Також ми писали, що в Києві відбулася виставка рідкісних ретро-авто.