В Україні виявили маловідомий експериментальний мотоцикл львівського заводу (фото)

Мотоцикл "Львів" створювали на зміну популярному мопеду "Карпати". Загалом випущено лише 6 або 7 дослідних екземплярів моделі.

У Львівській області знайдено дуже рідкісний мокік "Львів" ЛМЗ-2.164. Його створили наприкінці 80-х на Львівському мотозаводі, але так і не запустили у виробництво. Про знахідку розповів на своїй сторінці у Facebook блогер Roma Urraco.

Модель планували на зміну мопеду "Карпати" Фото: Roma Urraco

Мотоцикл "Львів" ЛМЗ-2.164 або мокік (мотоцикл на кшталт мопеда, але без педалей і з кікстартером) планувався на зміну знаменитому мопеду "Карпати". Неофіційно його називали "Карпати-3". Загалом випустили лише 6 або 7 дослідних екземплярів моделі, а потім криза 90-х завадила розпочати її масове виробництво.

Пробіг мокіка становить лише 300 км Фото: Roma Urraco

Від "Карпат" мопед "Львів" відрізняється новими рамою і бензобаком, а також сучаснішим сидінням. Крім того, деякі екземпляри отримали обтічник на фару.

Мокік "Львів" оснащений двигуном Vairas V-501 потужністю 2,2 к. с. і 2-ступінчастою КПП. Максимальна швидкість становить 45 км/год. Серійні ж мотоцикли спочатку планували оснащувати мотором V-90 потужністю 3,7 к. с., а пізніше для них розробляли двигун у конструкторському бюро імені В. Малишева.

Мотоцикл не змогли запустити у виробництво Фото: Roma Urraco

Конкретно цей мопед "Львів" повністю комплектний і має пробіг 300 км. Однак після довгих років простою йому потрібна реставрація.

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