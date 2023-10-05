Найшвидший універсал BMW в історії розсекретили до прем'єри (відео)

Новий BMW M5 Touring стане найпотужнішим і найшвидшим універсалом в історії бренду. Новинку оснастять гібридною установкою потужністю понад 700 сил.

Новий BMW M5 отримає версію в кузові універсал. Новинку помітили під час тестових заїздів автобаном у Німеччині. Про це розповіли на сайті Motor1.

Тестовий прототип покритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти. Заряджена версія відрізняється новим кузовним обвісом із розширеними колісними арками.

Ззаду з'являться чотири вихлопні патрубки. Також можна помітити збільшений спойлер на дверях багажника.

Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки Фото: Motor1.com

Ще однією відмінністю зарядженої версії стануть нові колісні диски. Вони пофарбовані в чорний колір.

BMW M5 Touring, як і стандартна версія моделі, отримає вигнутий дисплей в інтер'єрі. Усередині також з'явиться нове кермо з плоскою нижньою частиною.

Новий BMW M5 Touring оснастять гібридною установкою з 4,4-літровим турбованим двигуном V8 і електромотором сумарною потужністю понад 700 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менш ніж три секунди.

За чутками, новинка дебютує на початку 2024 року. Вартість і характеристики зарядженого універсала стануть відомі після прем'єри.

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