Новий сімейний BMW розсекретили до прем'єри (фото)

Універсал BMW 5 Series підросте в розмірах і стане просторішим усередині. У лінійці з'являться спортивна версія M5 і електромобіль i5.

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Лінійку BMW 5 Series G60 незабаром розширить універсал Touring. Його мають представити наприкінці нинішнього або на початку наступного року, а поки що на сайті Motor1 опубліковано патентні зображення моделі.

Довжина універсала перевищить 5 метрів Фото: Motor1.com

Рендери просочилися з британського патентного бюро. Універсал BMW 5 Series спереду ідентичний седану, а його заднє скло нахилене на великий кут. Дизайн став більш граненим.

У дизайні переважають грані Фото: Motor1.com

Відомо, що новий BMW 5 Series Touring збереже платформу попередника, але підросте в розмірах — його довжина перевищить 5 метрів. Це дасть змогу збільшити внутрішній простір і об'єм багажника. У салоні на передній панелі з'явиться вигнутий дисплей.

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Універсал BMW 5 Series Touring оснащуватимуть бензиновими і дизельними турбомоторами об'ємом 2,0 і 3,0 л і потужністю від 197 до 380 к. с. Також у лінійці будуть плаг-ін гібриди на 299-573 к. с. і електромобілі BMW i5 потужністю 340 і 600 к. с.

Електромобіль BMW i5 Touring Фото: Motor1.com Заряджений BMW M5 Touring Фото: Motor1.com

Крім того, підтверджено спортивний універсал BMW M5 — його вже бачили на тестах. Він отримає 4,4-літровий V8 твін-турбо і електромотор.

До слова, днями новий BMW 5 Series презентували в Україні - до нас привезли електричний седан i5.

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