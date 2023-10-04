Новий сімейний BMW розсекретили до прем'єри (фото)
Універсал BMW 5 Series підросте в розмірах і стане просторішим усередині. У лінійці з'являться спортивна версія M5 і електромобіль i5.
Лінійку BMW 5 Series G60 незабаром розширить універсал Touring. Його мають представити наприкінці нинішнього або на початку наступного року, а поки що на сайті Motor1 опубліковано патентні зображення моделі.
Рендери просочилися з британського патентного бюро. Універсал BMW 5 Series спереду ідентичний седану, а його заднє скло нахилене на великий кут. Дизайн став більш граненим.
Відомо, що новий BMW 5 Series Touring збереже платформу попередника, але підросте в розмірах — його довжина перевищить 5 метрів. Це дасть змогу збільшити внутрішній простір і об'єм багажника. У салоні на передній панелі з'явиться вигнутий дисплей.
Універсал BMW 5 Series Touring оснащуватимуть бензиновими і дизельними турбомоторами об'ємом 2,0 і 3,0 л і потужністю від 197 до 380 к. с. Також у лінійці будуть плаг-ін гібриди на 299-573 к. с. і електромобілі BMW i5 потужністю 340 і 600 к. с.
Крім того, підтверджено спортивний універсал BMW M5 — його вже бачили на тестах. Він отримає 4,4-літровий V8 твін-турбо і електромотор.
До слова, днями новий BMW 5 Series презентували в Україні - до нас привезли електричний седан i5.
Також Фокус повідомляв, що новий кросовер BMW X2 показали перед прем'єрою.