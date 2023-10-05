Багато карбону та двигун Ferrari: найшвидші Alfa Romeo отримали особливу версію (фото)

Alfa Romeo Giulia і Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition відрізняються новими деталями з карбону. Вартість новинок становить 84 875 і 92 275 доларів відповідно.

Представлено оновлені Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio з пакетом Carbon Edition. Ця версія має кілька зовнішніх і візуальних відмінностей від стандартних моделей. Про це розповіли на сайті Motor1.

Пакет Carbon Edition буде випущено обмеженим тиражем по 130 екземплярів для кожної моделі. До нього входять решітки радіатора і корпуси бічних дзеркал заднього виду з карбону, а також золоті гальмівні супорти та чорні логотипи.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition отримав 19-дюймові легкосплавні колісні диски Фото: Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition отримав 21-дюймові легкосплавні колісні диски Фото: Alfa Romeo

Для Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition запропонують 19-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору. Кросовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition отримав 21-дюймові колісні диски.

Обидва автомобілі отримають ексклюзивні спортивні сидіння з червоної шкіри. Також всередині з'явиться більше елементів із карбону.

Alfa Romeo Giulia і Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition оснащені 2,9-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 510 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4 секунди та розвивати швидкість до 307 км/год. Alfa Romeo Stelvio Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition має таке ж прискорення, але максимальна швидкість сягає 283 км/год.

Вартість Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carbon Edition становить 84 875 доларів. За Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition доведеться заплатити 92 275 доларів.

Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапили зображення нового компактного кросовера Alfa Romeo.