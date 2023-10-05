У Канаді перекинулася вантажівка зі стеблами селери: дорогу довелося перекрити (фото)

На прибирання всіх стебел селери з дороги знадобилася майже ціла доба. Рух транспорту було тимчасово перенаправлено на альтернативний маршрут.

У канадській провінції Онтаріо на одному з шосе перекинувся сідельний тягач, який перевозив селеру. Стебла рослини висипалися на велику ділянку дороги. Про це розповіли на сайті Driving.

Інцидент стався на шосе Онтаріо 400 у вівторок. Рух транспорту було перенаправлено на альтернативний маршрут.

Поліція одразу ж прибула на місце ДТП. Проте правоохоронці не поділилися подробицями інциденту і не назвали причину аварії.

На дорогу висипалася величезна кількість стебел селери Фото: OPP Highway Safety Division

Тільки до вечора 3 вересня дорогу вдалося розчистити. На щастя, ніхто не постраждав, попри ускладнені дорожні умови.

Залишається тільки уявити, яких збитків зазнала компанія, що займалася перевезенням вантажу. Також невідомо, чи були порушені правила безпечного перевезення.

Причини ДТП все ще невідомі Фото: OPP Highway Safety Division

Місцева влада закликала водіїв їздити акуратніше шосе Онтаріо 400. Ділянка дороги, на якій стався інцидент, все ще може бути слизькою.

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