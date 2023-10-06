Знамените німецьке тюнінг-ательє збанкрутувало через 34 роки існування

Тюнінг-ательє Carlsson має непросту історію і у 2015 році ледь не стало банкрутом. Цього ж року компанію викупив південнокорейський постачальник автомобілів Sambo Motors.

Знамените німецьке тюнінг-ательє Carlsson оголосило себе банкрутом. Нинішній власник компанії вирішив відійти від бізнесу з доопрацювання автомобілів. Про це розповіли на сайті Auto motor und sport.

Тюнінг-ательє Carlsson заснували 1989 року двоє братів — Рольф і Андреас Хартге. Вони займалися доопрацюванням автомобілів Mercedes-Benz і навіть створили своє власне авто під назвою C25 на базі Mercedes-AMG SL 65 AMG.

Carlsson C25 стала єдиною самостійною моделлю ательє Фото: Carlsson

Попри великий успіх на початку кар'єри, Carlsson має непросту історію. Ще у 2012 році 70% акцій тюнінг-ательє викупила гонконгська компанія Zhongsheng Holding. Потім у 2015 році компанію викупив південнокорейський постачальник автомобілів Sambo Motors.

Carlsson створювали різні тюнінг-пакети для автомобілів Mercedes-Benz, а також комплектуючі. Також компанія покращувала малолітражні моделі Smart.

Ще через кілька років тюнінг-ательє зосередилося на доопрацюванні автомобілів Hyundai і Kia. Проте Sambo Motors вирішили закрити Carlsson.

Зараз Sambo Motors шукає нового покупця Carlsson. Якщо жодна компанія не буде зацікавлена в придбанні тюнінг-ательє, то його доведеться розформувати.

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