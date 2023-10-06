Чемпіонський седан: у Києві помітили ексклюзивний BMW Олександра Усика (фото)

Знаменитий український боксер вибрав ексклюзивний зелений колір для свого BMW M760Li xDrive. Седан оснащений 585-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні всього за 3,8 секунди.

У Києві помітили ще один розкішний автомобіль із колекції чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Це седан BMW M760Li xDrive (G12) 2022 року в ексклюзивному кольорі. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

BMW 7 Series у кузові G12 випускався з 2015 до 2022 року. M760Li xDrive є зарядженою версією седана з подовженою колісною базою.

Автомобіль Олександра Усика пофарбований у темно-зелений колір, який доступний тільки за програмою індивідуальної персоналізації. Також на авто встановлено колісні диски чорного кольору.

Автомобіль пофарбований в унікальний колір Фото: Topcars UA

Седан поєднує в собі розкіш і відмінну динаміку. Попри те, що це не повноцінна M-модель, автомобіль має спортивну підвіску, яка дозволяє швидше проходити повороти.

BMW M760Li xDrive оснащений 6,6-літровим турбованим двигуном V12 потужністю 585 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,8 секунди. Максимальна швидкість становить 305 км/год.

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