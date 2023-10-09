У Києві помітили новітній гібридний кросовер із Китаю за $90 000 (фото)

Li Auto L9 є китайським конкурентом кросоверів Mercedes-Benz GLS і BMW X7. Новинка розганяється до сотні за 5,3 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

У Києві помітили новий китайський кросовер Li Auto L9. Модель оснащена гібридною установкою і здатна проїхати до 215 км на електротязі. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Li Auto L9 є преміальним Plug-in гібридним кросовером. Модель пропонує стильний дизайн і багате оснащення.

Габарити Li Auto L9:

довжина — 5218 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3105 мм.

У Li Auto L9 встановлено шість роздільних сидінь з електрорегулюванням і підігрівом. Задні крісла підтримують функцію десятиточкового масажу рівня SPA. Конкурентами моделі є Mercedes-Benz GLS і BMW X7.

Помічений у Києві кросовер пофарбований у темно-зелений колір. На авто встановлено 21-дюймові аеродинамічні колісні диски сірого кольору.

На кросовер встановлено 21-дюймові колісні диски Фото: Topcars UA

Li Auto L9 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 460 к.с. і 620 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

Запас ходу на електротязі становить 215 км. Також кросовер здатний проїхати в змішаному режимі до 1315 км при середній витраті 5,9 літра бензину на 100 км.

В Україні придбати Li Auto L9 можна тільки під замовлення. Середня вартість кросовера становить $90 000.

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