Культова капсула часу: виявлено покинуте авто з фільму "Назад у майбутнє" (відео)

Спорткар DeLorean DMC-12 роками стояв у гаражі і не виїжджав на дороги. Автомобіль непогано зберігся, але потребує ремонту та хімчистки.

У США знайдено покинутий DeLorean DMC-12 1981 року. Знамените авто з фільму "Назад у майбутнє" має пробіг лише 1572 км. Знахідці присвячено відео на Youtube-каналі DeLorean Nation.

Спорткар роками стояв у сараї Фото: скриншот / YouTube

DeLorean DMC-12 зберігається в сараї в штаті Вісконсин. У машини є власник: йому 90 років і він давно не сідав за кермо. За його словами, він дуже рідко їздив на спорткарі, а востаннє залишав гараж 5 років тому.

Салон авто потребує хімчистки Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль доволі непогано зберігся. Його кузов не проржавів, а салон лише потребує хімчистки після мишей. Навіть шини рідні збереглися. Двигун DeLorean DMC-12 поки що не заводиться, але це, найімовірніше, продиктовано тривалим простоєм.

Нагадаємо, що загалом у 1981-1983 роках випустили близько 9000 DeLorean DMC-12. Авангардна модель не стала масовою через проблеми з якістю та банкрутство компанії. Популярність до неї прийшла після зйомок у фільмі "Назад у майбутнє", тобто після припинення випуску авто.

Спорткар приваблює не тільки дверцятами, що піднімаються вгору, а й нефарбованим полірованим сталевим кузовом. Купе оснащене 2,7-літровим двигуном V6 PRV (спільний проект Peugeot, Renault і Volvo) потужністю 130 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 10,5 с і розвинути 175 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що справжнє авто з фільму "Назад у майбутнє" продали на аукціоні за ціною суперкара.

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