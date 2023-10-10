Єдиний у світі: в Україні помітили ексклюзивний спорткар Porsche (фото)

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose належить колекціонеру з Дніпра. Спорткар оснащений 375-сильним двигуном і здатний розвивати швидкість понад 280 км/год.

У Дніпрі помітили ексклюзивний спорткар Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose 1993 року. Автомобіль виготовлено в єдиному екземплярі. Про це повідомили на сайті ТопЖир.

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose має безліч зовнішніх відмінностей від стандартної моделі. Спереду можна помітити новий кузовний обвіс і незвичайні для моделі фари.

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose отримав новий кузовний обвіс Фото: supercars_ua

Також спорткар отримав нові бічні повітрозабірники та збільшене заднє антикрило. Модель виготовили за індивідуальним замовленням у США, а кілька років тому авто імпортували в Україну.

Ззаду встановлено збільшене антикрило Фото: supercars_ua

Інтер'єр спорткара отримав кілька модифікацій. Серед них нові вставки з вуглецевого волокна і каркас безпеки.

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose оснащений 3,8-літровим опозитним двигуном потужністю 375 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить понад 280 км/год.

Тюнінг-ательє Gemballa було засновано в 1981 році та займається доопрацюванням різних моделей Porsche, Ferrari та McLaren. Porsche 964 RS America Gemballa RSR Gemballa RSR 3.8 Slantnose є шоу-каром, який був виготовлений на честь дебюту компанії на ринку США.

Автомобіль належить місцевому колекціонеру моделей Porsche. Він володіє десятками рідкісних спорткарів бренду.

Раніше Фокус розповів, що в Україну привезли раритетний спорткар Porsche 911 Carrera 1995 року випуску.