Не такий як усі: найлегендарніший німецький спорткар святкує 60-річчя (фото)
Упродовж Porsche 911 залишився вірним задньомоторному компонуванню та опозитним двигунам, а його дизайн уже став класичним. У лінійці моделі присутні версії потужністю до 700 к. с.
Нинішньої осені своє 60-річчя відзначає легендарний Porsche 911. Це одна з найзнаменитіших і найнезвичайніших спортивних моделей усіх часів. Фокус розповість історію культового авто.
У спортивних моделях двигун розташований або спереду, або по центру, але інженери Porsche не побоялися зруйнувати стереотипи і створити задньомоторний автомобіль.
Розробку моделі почали наприкінці 50-х років під керівництвом Фердинанда-Олександра Порше — онука засновника марки Фердинанда Порше-старшого. Спорткар створювали як наступника Porsche 356, який, зі свого боку, був створений на базі задньомоторного Volkswagen Beetle.
Новинку представили у вересні 1963 року на Франкфуртському автошоу під назвою Porsche 901, але з'ясувалося, що авторські права на цей індекс оформили Peugeot, тому модель довелося терміново перейменувати на 911.
Незвичайною виявилася не тільки компоновка авто, а й його дизайн — великі круглі фари, низький капот, вигнута лінія даху. Згодом ці риси стали візитною карткою Porsche 911.
Спочатку автомобіль обладнали 2,0-літровим опозитним шестициліндровим двигуном повітряного охолодження. Він розвивав 130 к. с. і давав змогу розвивати 200 км/год і розганятися до 100 км/год за 8,7 с.
Майже одразу за Porsche 911 вишикувалися черги. Незабаром до купе приєдналася версія Targa зі знімним дахом, з'явилися 2,4-літрові потужністю до 190 к. с. Грозою гоночних трас став полегшений 210-сильний Porsche 911 Carrera 2,7 RS.
Справжній переворот 1974 року здійснив Porsche 911 Turbo — перша у світі по-справжньому масова модель із турбонаддувом. Потужність 3,0-літрового мотора підняли спочатку до 260, а потім — і до 300 к. с. Розгін до 100 км/год займав лише 5,4 с, а максимальна швидкість становила 260 км/год.
Хоча Porsche 911 було і за що критикувати. Через розташування двигуна ззаду страждала керованість автомобіля, що спричинило не одну сотню ДТП. Наприкінці 70-х 911 навіть хотіли зняти з виробництва.
Але в умілих руках автомобіль творив дива — він став королем керованого заносу. Porsche 911 здобули тисячі перемог у змаганнях, серед яких легендарні ралі Монте-Карло і "Париж-Дакар", 24-годинні перегони в Ле-Мані та Дайтоні.
Протягом майже трьох десятиліть конструкція Porsche 911 не зазнала радикальних змін. Однак починаючи з 90-х років її почали активно вдосконалювати. З'явилися версії з повним приводом і автоматичною КПП, а від двигуна повітряного охолодження відмовилися.Важливо
Потужність деяких серійних модифікацій на кшталт Porsche 911 GT2 досягла 700 к. с., а максимальна швидкість більшості сучасних 911 перевищила 300 км/год.
Нині практично всі Porsche 911 перейшли на турбонаддув і навіть базова Carrera є 385-сильною. Втім, для поціновувачів залишили атмосферний варіант GT3. Лінійка моделі налічує понад десяток різних модифікацій, а незабаром має з'явитися ще й гібрид.
Зараз у виробництві вже восьме покоління Porsche 911, а загальна кількість випущених за 60 років авто вже перевищила мільйон одиниць. Він довів свою життєздатність і став одним із найпопулярніших спорткарів у світі.
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