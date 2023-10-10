Як у Макрона: у Франції запускають у виробництво стильний броньований гібрид (фото)

Новий DS 7 Vauban отримав легку композитну броню і витримує обстріл з пістолета. Кросовер оснащений 300-сильною гібридною установкою.

Французький преміум-бренд DS починає випуск броньованих авто. Раніше захищені кросовери DS 7 створювали тільки для президента Франції Емманюеля Макрона, але тепер на підприємстві в Ерімонкурі вирішили налагодити їх дрібносерійний випуск. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Броньований кросовер DS 7 назвали Vauban — на честь французького інженера XVII століття маркіза Себастьєна ле Претра де Вобана. Він прославився тим, що спроектував низку добре захищених фортець.

Броньованим DS 7 вже не один рік користується Емманюель Макрон Фото: Stellantis

За основу взяли гібрид DS 7 E-TENSE 4x4 з 1,6-літровою турбочетвіркою і електромотором сумарною потужністю 300 к. с. Якщо для президента Франції авто подовжили на 20 см, то серійна модель не підросла в розмірах.

До того ж, новий DS 7 Vauban не так сильно захищений. Він отримав броню з легкого композитного матеріалу араміду та куленепробивне скло і витримує влучання пістолетних куль калібру .44 Magnum.

Салон DS 7 можна персоналізувати Фото: Stellantis

За доплату доступні автоматична система пожежогасіння, захист салону від хімічної зброї, сирена і гучномовець. Також кросовер DS 7 Vauban можна персоналізувати за допомогою ексклюзивного внутрішнього оздоблення.

Раніше Фокус розповідав, що бренд DS випустить кілька електрокарів із запасом ходу до 700 км.

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