Прощальний уклін: популярний спорткар Audi отримав фінальну версію (фото)

Спеціальна версія Audi TT має кілька візуальних відмінностей від стандартного авто. Вартість новинки становить 72 800 євро, а старт продажів заплановано на листопад.

Спорткар Audi TT знімуть із виробництва вже цього року. Компактна модель отримала фінальну версію 45 TFSI Quattro в Іспанії. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Спорткар Audi TT випускали з 1998 року. Модель була доступна в кузовах купе і родстер. Крім стандартних версій, були доступні заряджені модифікації TTS і TT RS.

Спеціальна версія Audi TT 45 TFSI Quattro буде випущена обмеженим накладом у 25 екземплярів. На вибір запропонують три кольори кузова: Nogaro Blue Pearl, Glacier White Metallic або Tango Red Metallic.

Усі 25 автомобілів отримають пакет S Line Competition Plus із 20-дюймовими колісними дисками. Під ними ховаються гальмівні супорти чорного або червоного кольору на вибір.

Audi TT 45 TFSI Quattro отримав чорні 20-дюймові колісні диски Фото: Audi

В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння S Plus з оздобленням з алькантари та шкіри. Рульове колесо отримало вставки з вуглецевого волокна.

В інтер'єрі присутнє оздоблення з алькантари та шкіри Фото: Audi

Audi TT 45 TFSI Quattro оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 245 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач і системою повного приводу.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Замовити Audi TT 45 TFSI Quattro можна буде з листопада цього року. Вартість новинки становить 72 800 євро (77 204 долари).

Раніше Фокус розповів, що Audi готує електричних наступників спортивних моделей R8 і TT.