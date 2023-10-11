ДТП на $1,5 мільйона: знаменитий суперкар Porsche розбили і кинули просто на вулиці (фото)

Випущено лише 1270 Porsche Carrera GT і лише 89 авто пофарбували в жовтий колір. Суперкар оснащений 612-сильним V10 і розвиває 330 км/год.

У США потрапив у ДТП суперкар Porsche Carrera GT. Культове авто після аварії кинули просто на дорозі. Фото розбитого Porsche з'явилися на сторінці supercar.fails в Instagram.

Аварія сталася в містечку Калабасас (штат Каліфорнія). Судячи з фото, Porsche Carrera GT занесло і він врізався задньою частиною.

У авто пошкоджено заднє крило і бампер

У суперкара пошкоджені задні крило і бампер, а також вирване колесо. Підняте антикрило — свідчення того, що ДТП сталася на великій швидкості, адже воно висувається автоматично на 110 км/год і опускається на малих швидкостях.

Водій Porsche Carrera GT поспішив втекти з місця ДТП. З автомобіля також зняли номери.

Porsche Carrera GT — автомобіль для вмілих водіїв. Нагадаємо, що саме в цьому суперкарі розбився актор Пол Вокер, відомий за роллю у фільмах "Форсаж".

Випущено тільки 89 Porsche Carrera GT у жовтому кольорі Фото: Porsche

З 2002 по 2006 рік випустили лише 1270 Porsche Carrera GT, тож зараз їхня середня ціна становить близько $1,5 мільйона. Жовтих авто зібрали всього 89. Суперкар оснащений 5,7-літровим 612-сильним V10 і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 330 км/год.

До слова, нещодавно раритетний Porsche Carrera GT бачили на евакуаторі в Україні.

Також Фокус повідомляв, що ще більш рідкісний суперкар Porsche кинули на парковці.