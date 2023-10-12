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Українці стали купувати менше мотоциклів: найпопулярніші моделі (фото)
Найчастіше українці купують вживані мотоцикли на внутрішньому ринку. Попит мають не тільки бюджетні моделі, а й дорога мототехніка.
У той час як в Україні стали купувати більше автомобілів, продажі старих мотоциклів скоротилися. Загалом за третій квартал українці придбали 7800 одиниць мототехніки. Про це розповіли в маркетплейсі AUTO.RIA.
У третьому кварталі українці імпортували 372 мотоцикли з пробігом. Решту 7428 одиниць мототехніки придбали на внутрішньому ринку.
Найпопулярнішими мотоциклами в Україні є не тільки доступні моделі. Серед бестселерів є кілька преміальних мотоциклів.
Топ 15 найпопулярніших вживаних мотоциклів в Україні:
- Lifan LF — 290 одиниць.
- Honda CB — 254 одиниці.
- JAWA 350 — 212 одиниць.
- Loncin LX — 170 одиниць.
- Honda CBR — 165 одиниць.
- Musstang MT — 164 одиниці.
- Yamaha Drag Star — 131 одиниця.
- КМЗ "Дніпро" — 128 одиниць.
- Shineray XY250 — 122 одиниці.
- Yamaha FZ — 116 одиниць.
- Viper V — 105 одиниць.
- Suzuki GSX — 101 одиниця.
- Bajaj Boxer — 94 одиниці.
- Geon Scrambler — 93 одиниці.
- BMW R-Series — 91 одиниця.
Раніше Фокус писав, що у Львівській області знайдено дуже рідкісний мотоцикл "Львів" ЛМЗ-2.164 1980-х років.