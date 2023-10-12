Rolls-Royce представив розкішний седан із "сонячним затемненням" у салоні (фото)

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection отримав ексклюзивний інтер'єр. На розробку унікального оформлення стелі з імітацією сонячного затемнення пішов цілий рік.

Седан Rolls-Royce Ghost отримав нову ексклюзивну версію Black Badge Ekleipsis Private Collection. Вона відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection пофарбований у темно-коричневий колір Lyrical Copper. Він може змінювати свій відтінок залежно від освітлення завдяки унікальному напиленню.

Зовнішній вигляд доповнюють бічні смуги помаранчевого кольору. У цей колір також пофарбовані гальмівні супорти.

Седан пофарбований у колір Lyrical Copper Фото: Rolls-Royce

Зовні ви не знайдете хромованих елементів. Замість них використовується оздоблення із затемненої сталі.

В інтер'єрі переважають чорний і помаранчевий кольори. У внутрішньому оздобленні застосовуються тільки високоякісні матеріали.

В інтер'єрі з'явилося унікальне оздоблення Фото: Rolls-Royce

Головною особливістю Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection є унікальне оформлення стелі. Замість звичного зоряного неба освітлення імітує сонячне затемнення. Анімація триває 7 хвилин і 31 секунду, що відповідає максимально тривалому часу повного сонячного затемнення.

У Rolls-Royce заявили, що на розробку цієї функції пішов цілий рік. Для створення такого ефекту було використано три прототипи.

Інші поліпшення інтер'єру включають зроблені на замовлення накладки на пороги з підсвічуванням, унікальні парасольки у дверях і чохол для авто з написом Private Collection. Загалом буде випущено 25 екземплярів цієї моделі.

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