Subaru представили легкий спорткар із заднім приводом за $52 000 (фото)

Subaru BRZ Touge буде випущено обмеженим тиражем у 60 екземплярів. Спорткар здатний розганятися до сотні за 6,3 секунди та розвивати швидкість до 230 км/год.

Спорткар Subaru BRZ отримав нову лімітовану версію Touge. Вона відрізняється зміненим кузовним обвісом, ексклюзивними колісними дисками та іншими поліпшеннями. Про це повідомили на сайті бренду.

Subaru BRZ Touge доступний для покупки тільки в Італії. Загалом буде випущено 60 екземплярів спеціальної версії моделі.

Спереду з'явився збільшений сплітер і кілька інших аеродинамічних елементів. Також помітні нові бічні пороги. Спорткар доступний тільки в кольорі Subaru Blu Pearl.

Subaru BRZ Touge пофарбований у колір Subaru Blu Pearl Фото: Subaru

Задній дифузор був трохи змінений. Крім цього BRZ Touge відрізняється збільшеними вихлопними патрубками від тюнінг-ательє Supersprint. Зовнішній вигляд доповнюють ексклюзивні 18-дюймові колісні диски OZ Superleggera золотого кольору.

Ззаду встановлено нові вихлопні патрубки Фото: Subaru

В інтер'єрі з'явилося нове оздоблення зі шкіри чорного і червоного кольорів, а також замшева оббивка. До списку оснащення входять адаптивні світлодіодні фари, спортивні сидіння, 8-дюймовий сенсорний інформаційно-розважальний дисплей і аудіосистема з 6 динаміками.

В інтер'єрі використовується унікальне оздоблення Фото: Subaru

Subaru BRZ Touge оснащений 2,4-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 234 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,3 секунди. Максимальна швидкість становить 230 км/год.

Subaru BRZ Touge вже можна замовити на сайті виробника. Вартість новинки становить 49 500 євро (52 216 доларів).

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