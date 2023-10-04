Повний привід і 275 сил: заряджений седан Subaru WRX розсекретили до прем'єри (фото)

Subaru WRX TR має кілька внутрішніх і зовнішніх відмінностей від стандартної моделі. Седан оснащений 275-сильним двигуном із турбонаддувом і системою повного приводу.

Related video

Компактний седан Subaru WRX отримає заряджену версію TR. Вона натхненна культовим WRX STI та має кілька відмінностей від стандартної моделі. Про це розповіли на сайті Drive.

В інтернеті опублікували знімки, на яких демонструється передня і задня частина Subaru WRX TR. Ця модифікація має агресивніший вигляд, ніж стандартна модель.

Спереду з'являться новий капот і змінений бампер. Також Subaru WRX TR відрізняється новими 19-дюймовими колісними дисками, які взуті в шини Bridgestone Potenza S007.

Ззаду встановлено масивне антикрило і чотири вихлопні патрубки. Також було модернізовано задній дифузор.

Ззаду встановлено масивне антикрило Фото: drive.com.au

Нова модифікація вирізняється і гальмівними супортами Brembo червоного кольору з вентильованими дисками розміром 340 мм спереду і 326 мм ззаду. Підвіску седана було трохи доопрацьовано.

Вага зарядженого седана становитиме 1519 кг. Для зниження маси модель недоступна з люком на даху.

В інтер'єрі з'являться нові спортивні крісла Recaro. В іншому салон залишиться без змін.

Subaru WRX TR отримає спортивні сидіння Recaro Фото: Subaru

Subaru WRX TR оснащений 2,4-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 275 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Важливо

Міні-Outback: презентовано новий позашляховий універсал Subaru на базі Impreza (фото, відео)

Новинка буде представлена вже 7 жовтня. Вартість зарядженого седана не розкривається.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні продали прототип Subaru Impreza 22B STi 1998 року випуску.