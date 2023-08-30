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Авто

Культовий спорткар Subaru пішов із молотка за ціною двох суперкарів Lamborghini (фото)

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Фото: Iconic Auctioneers | Ця Subaru Impreza 22B STi є передсерійним прототипом

Subaru Impreza 22B STi прославилася завдяки чемпіонату світу з ралі. Спорткар здатний розганятися до сотні за 4,6 секунди й розвивати швидкість 252 км/год.

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На аукціоні Iconic Auctioneers продали прототип Subaru Impreza 22B STi 1998 року випуску. За спорткар виручили $607 350 — як за два суперкари Lamborghini Huracan Technica. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Ця Subaru Impreza 22B STi раніше належала легенді чемпіонату світу з ралі Коліну Макрею. Це авто є одним з трьох прототипів моделі.

Загалом Subaru випустили 400 одиниць Impreza 22B STi для Японії, а також ще 21 авто для інших країн. Було створено три передсерійні екземпляри.

Subaru Impreza 22B STi Fullscreen
Subaru Impreza 22B STi має відмінний стан
Фото: Iconic Auctioneers

Subaru дозволила Коліну Макрею викупити цей прототип Impreza 22B STi. Два інших екземпляри дісталися Нікі Грісту й Девіду Лепворту з ProDrive.

Subaru Impreza 22B STi є триразовим переможцем світового чемпіонату з ралі WRC. Команда Subaru WRC посідала перше місце в сезонах із 1995 по 1997 роки.

Спорткар має відмінний стан. Його пробіг становить лише 11 802 кілометри.

Під капотом розташований 2,2-літровий турбований опозитний двигун потужністю 280 к.с. і 359 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Subaru Impreza 22B STi Fullscreen
Двигун працює в парі з шестиступінчастою "механікою"
Фото: Iconic Auctioneers

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди. Максимальна швидкість становить 252 км/год.

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Спорткар постачають із модернізованою вихлопною системою, але в комплекті доступні й оригінальні запчастини. Також покупець отримав оригінальні шини та повну історію обслуговування авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон Mecum виставили лімузин Cadillac Series 75 Fleetwood 1984 року.