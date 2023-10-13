Фургон Ford Transit перетворили на ідеальну мобільну ігрову кімнату (фото)

Ford Transit Gamer Van розроблений спільно з Full Squad Gaming і призначений для любителів відеоігор. Усередині фургона є ігровий комп'ютер, диван і мініхолодильник.

Фургон Ford Transit отримав незвичайну модифікацію Gamer Van. Всередині авто знаходиться справжня ігрова кімната для геймерів. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Зовні Ford Transit Gamer Van майже не відрізняється від стандартного фургона. Особливу версію видає тільки яскраве забарвлення кузова з логотипами Ford і Full Squad Gaming (компанія, яка допомогла реалізувати проєкт).

Всередині є все необхідне для комфортної гри Фото: Ford

Проєкт створено на базі моделі у версії Trail. Вона відрізняється 310-сильним двигуном і наявністю системи повного приводу.

В інтер'єрі фургона знаходиться все найцікавіше. Всередині можна знайти ігровий комп'ютер, диван, стіл, крісло, мініхолодильник і мікрофон. Передбачено й інтернет-з'єднання через бездротову мережу Wi-Fi.

Всередині є кілька моніторів та ігровий комп'ютер Фото: Ford

Спершу Ford Transit Gamer Van вирушить на гору Каре, де команда отабориться. Там гравці та команда Ford проїдуться на зарядженому позашляховику Bronco Raptor бездоріжжям.

Пунктом призначення є ігрова виставка TwitchCon, яка пройде з 20 по 23 жовтня. Там будуть присутні знамениті стримери та інші публічні особи.

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