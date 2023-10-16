Гість із 60-х: в Україні помітили культовий спорткар Chevrolet Camaro (фото)

Chevrolet Camaro є одним із найвідоміших маслкарів у світі. Спорткар оснащений 300-сильним двигуном і здатний розвивати швидкість до 215 км/год.

У Києві помітили раритетний спорткар Chevrolet Camaro 1969 року випуску. Автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Спорткар Chevrolet Camaro випускається з 1966 року. Уже з 2024 року модель знімуть з виробництва, через що старі екземпляри можуть зрости в ціні.

Перше покоління маслкара виробляли з 1966 до 1970 року. Спорткар є прямим конкурентом Ford Mustang і Dodge Challenger, які вважаються одними з найкращих моделей у своєму класі.

Помічений у Києві екземпляр забарвлений у білий колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні смуги червоного кольору.

Chevrolet Camaro SS пофарбований у білий колір Фото: Topcars UA

Спорткар виконаний у зарядженій версії SS. Зовні вона відрізняється переднім сплітером, зміненим капотом і наявністю заднього спойлера.

Chevrolet Camaro має опціональний пакет SS Фото: Topcars UA

Під капотом розташований 5,7-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 300 к.с. і 515 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою АКПП або 4-ступінчастою механічною КПП.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 8 секунд. Максимальна швидкість становить 215 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'явився вінтажний Ford Mustang першого покоління.