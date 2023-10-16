Знаменитий седан Mercedes 190 перетворили на незвичайне купе з нестандартними дверима (фото)

Арткар на базі Mercedes-Benz 190E створений берлінським скульптором. Автомобіль отримав новий кузов у стилі експериментального спорткара C 111.

Седан Mercedes-Benz 190E (W201) перетворили на незвичайний арткар. Автомобіль отримав новий кузов у стилі концепт-кара C 111. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Арткар Mercedes-Benz C 111 представили на 38-му фестивалі в Єрі у Франції. Авто модифікував берлінський скульптор Міхаель Зайльсторфер.

Кузов седана був сильно змінений. Він не тільки виконаний у стилі експериментального спорткара C 111, а й отримав клепані панелі.

Оригінальний Mercedes-Benz 190E Фото: Mercedes-Benz Арткар на базі Mercedes-Benz 190E Фото: Mercedes-Benz

Спереду встановлені приховані фари та незвичайна решітка радіатора. Ще однією особливістю дизайну є двері типу "крило чайки", як в оригінального концепт-кара.

Спереду розташовані приховані фари Фото: Mercedes-Benz

Інтер'єр авто залишився без змін. Всередині є оздоблення з дерев'яного шпону та чорної шкіри.

Інтер'єр залишився без змін Фото: Mercedes-Benz

Характеристики арткара залишаються невідомими. Найімовірніше, під капотом розташований оригінальний двигун від Mercedes-Benz 190E.

"Я хотів би створювати універсальні, але водночас функціональні скульптури в тих місцях, які мені подобаються", — поділився Зайльсторфер.

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили незвичайний седан Mercedes-Benz E-Class 1998 року випуску.