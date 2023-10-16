Названо автомобілі з найбільш місткими багажниками у своєму класі (фото)
Деякі сучасні автомобілі мають багажники об'ємом понад 600 літрів. До рейтингу увійшли 7 моделей, які є найкращими у своїх сегментах.
Британські експерти визначили автомобілі з найбільш місткими багажниками на ринку. Моделі розділили на сегменти, в які вони входять. Рейтинг опублікували на сайті Motor1.
Об'єм багажника для багатьох автомобілістів є важливим фактором при виборі авто. У Європі доступно безліч містких моделей, які дають змогу перевозити велику кількість речей.
Експерти виділили 7 моделей у різних сегментах. Серед них є хетчбеки, кросовери та універсали.
Автомобілі з найбільш місткими багажниками:
Сегмент A — Fiat Panda
Об'єм багажника Kia Picanto складає 255 літрів. Це досить непоганий показник для моделі завдовжки всього 3595 мм.
Сегмент B — Dacia Sandero
Бюджетний хетчбек Dacia Sandero пропонує не тільки практичний інтер'єр, а й місткий багажник об'ємом 410 літрів. Складіть задній ряд сидінь і ви зможете помістити всередину довгі предмети.
Міські кросовери — Dacia Duster
Dacia Duster входить у сегмент міських кросоверів і доступний за бюджетною ціною. Проте об'єм багажника становить 478 літрів, що є одним із найкращих показників у своєму класі.
Сегмент C — Opel Astra
Opel Astra залишається одним з найбільш універсальних автомобілів у своєму класі. Об'єм багажника моделі становить 422 літри.
Компактні кросовери — Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan має практичний інтер'єр і місткий багажник. Всередині можна перевозити вантаж об'ємом до 615 літрів.
Сегмент D — Skoda Octavia Combi
Ліфтбек Skoda Octavia має місткий багажник, але універсал Combo пропонує ще більше багажного простору. Об'єм багажника моделі становить 640 літрів.
Середньорозмірні кросовери — Tesla Model Y
Tesla Model Y є єдиним електромобілем у рейтингу. Також модель має задній багажник об'ємом 600 літрів. Якщо цього недостатньо, попереду є ще один невеликий багажник.
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