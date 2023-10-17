Триколісний ексклюзив: у Києві помітили незвичайний британський спорткар (фото)

Morgan Super 3 відрізняється незвичайним триколісним компонуванням і дизайном у ретростилі. Спорткар оснащений 118-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 7 секунд.

У Києві помітили британський спорткар Morgan Super 3 2022 року випуску. Модель має лише три колеса і вирізняється ретро-дизайном. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Morgan Super 3 випускається з 2022 року. Спорткар є спадкоємцем моделі 3-Wheeler, який має великий попит серед любителів незвичайних автомобілів.

У родстера немає даху і бічних дверей. Спереду встановлено два невеликих вітрових скла. Все обладнання в інтер'єрі захищене від вологи та пилу за стандартом IP64.

Сидіння в інтер'єрі не регулюються. Замість цього водій може налаштувати розташування педалей і керма під себе.

Габарити Morgan Super 3:

довжина — 3581 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1132 мм;

вага — 635 кг.

Помічений в Україні спорткар пофарбований у яскравий помаранчевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють аеродинамічні колісні диски чорного кольору.

На спорткар встановлено чорні колісні диски Фото: Topcars UA

Morgan Super 3 оснащений 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 118 к.с. і 150 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7 секунд. Максимальна швидкість становить 209 км/год.

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