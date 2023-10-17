У покинутому сараї знайшли раритетний Ford Mustang: він 40 років стояв на місці (фото)

Ford Mustang зберіг усі зовнішні деталі, а також оригінальні двигун і трансмісію. Автомобіль має пробіг 151 947 км і потребує ремонту.

У США на продаж виставили спорткар Ford Mustang 1966 року випуску. Раритетний автомобіль провів у покинутому сараї близько 40 років. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на eBay.

Кузов цього Ford Mustang пофарбований у червоний колір. Він має не найкращий стан, але зберіг усі зовнішні деталі, включно з бамперами та оптикою.

Кузов спорткара зазнав кількох пошкоджень Фото: ebay.com

Днище спорткара постраждало від корозії. Проте шасі автомобіля все ще можна відновити.

Днище авто постраждало від корозії Фото: ebay.com

В інтер'єрі встановлені всі заводські сидіння зі шкіряним оздобленням. Також збереглися дверні панелі та приладова панель.

В інтер'єрі встановлені всі заводські сидіння Фото: ebay.com

Під капотом встановлено 4,7-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 228 к.с. і 414 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

У двигуна відсутній повітряний фільтр. Запустити його можна тільки вручну. Автомобіль проїхав 151 947 км з моменту купівлі.

Торги за цей Ford Mustang закінчуються вже 18 жовтня. Наразі максимальна ставка за лот становить 2200 доларів.

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