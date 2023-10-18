Для великої родини: китайці представили розкішний мінівен з багатим оснащенням (фото)
SAIC Maxus G70 отримав стильний дизайн і багате оснащення. Мінівен оснащений 234-сильним двигуном і витрачає 8,5 літра палива на 100 км у змішаному циклі.
Модельний ряд SAIC Maxus поповнив розкішний мінівен G70. У Китаї вже стартував попередній продаж новинки. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
SAIC Maxus G70 отримав стильний дизайн з роздільною передньою оптикою. Також спереду розташована масивна решітка радіатора.
Ззаду встановлено незвичайні вертикальні ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою.
Габарити SAIC Maxus G70:
- довжина — 4900 мм;
- ширина — 1885 мм;
- висота — 1756/1768 мм;
- колісна база — 2960 мм.
Новинка отримала 17-дюймові колісні диски. За доплату доступні опціональні 18-дюймові диски.
На вибір доступні кілька комплектацій з 6- або 7-місним салоном. Перша версія пропонує тільки одне сидіння на другому ряду.
В інтер'єрі встановлено комбінацію з трьох дисплеїв. Інформаційно-розважальна система працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8155.
SAIC Maxus G70 оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 234 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.
Максимальна швидкість мінівена становить 185 км/год. Мінівен витрачає 8,5 літра палива на 100 км у змішаному циклі.
Вартість SAIC Maxus G70 поки що невідома. Перші покупці моделі отримають знижку у 2000 юанів (273 долари) за передзамовлення.
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