Найбільший кросовер Hyundai отримав особливу "затемнену" версію (фото)

Hyundai Palisade Calligraphy Black Ink став новою флагманською комплектацією трирядного кросовера. Новинка вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру.

Трирядний кросовер Hyundai Palisade оновився для 2024 модельного року. Автомобіль отримав кілька змін, а також нову комплектацію Calligraphy Black Ink. Про це розповіли на сайті Carscoops.

До лінійки Hyundai Palisade 2024 року для ринку Австралії входять комплектації Elite, Calligraphy та Calligraphy Black Ink. Базова версія кросовера відтепер доступна з меланжевою оббивкою стелі, поліпшеною шумоізоляцією, пасажирським сидінням з електрорегулюванням у 8 напрямках і кермом із підігрівом.

Зовні не відбулося жодних змін. Лише комплектація Calligraphy Black Ink має унікальне оформлення екстер'єру.

Hyundai Palisade Calligraphy Black Ink вирізняється з-поміж інших версій темною решіткою радіатора, а також чорними вставками на бампері та нижньому оздобленні бічних дверей. Крім цього на даху встановлені рейлінги глянцево-чорного кольору. Зовнішній вигляд доповнюють 20-дюймові колісні диски та логотипи на кузові чорного кольору.

На кросовер встановлено нові колісні диски чорного кольору Фото: Hyundai

В інтер'єрі нова комплектація також має кілька відмінностей. Вони включають чорні замшеві сидіння та замшеву оббивку стелі.

Hyundai Palisade Calligraphy Black Ink вирізняється унікальним оздобленням інтер'єру Фото: Hyundai

Вартість Hyundai Palisade Elite 2024 модельного року починається з 42 455 доларів. За версію Calligraphy доведеться заплатити від 48 240 доларів, а Calligraphy Black Ink обійдеться мінімум у 48 890 доларів.

Кросовер оснащується 3,8-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 291 к.с. і 355 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

За доплату доступний 2,2-літровий турбодизель потужністю 200 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Він також працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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