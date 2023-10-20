Новий пікап Peugeot отримав броньовану версію українського виробництва (фото)

Пікап Peugeot Landtrek броньований за стандартом B6, тобто витримує попадання куль калібру 7,62 мм. На вигляд нова версія не відрізняється від стандартної моделі.

Новий Peugeot Landtrek в Україні тепер доступний і в броньованій версії. Розробили її вітчизняні майстри. Про це повідомляється на офіційному сайті українського представництва марки.

Рамний пікап Peugeot Landtrek допрацювали в українській компанії REFORM. Автомобіль захищений за стандартом B6, тобто витримує обстріл з автомата або снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм.

Пікап не відрізняється від стандартної моделі Фото: Peugeot

Peugeot Landtrek отримав бронекапсулу з балістичної сталі, а також протимінний захист. Куленепробивне багатошарове скло доповнено покриттям із полікарбонату, що рятує від осколків.

Окремий захист передбачено для моторного відсіку. На даху з'явився евакуаційний люк. За доплату на пікап Peugeot Landtrek можуть встановити систему пожежогасіння, а також кунг і підігрів скла.

Дверям посилили петлі Фото: Peugeot У даху з'явився люк Фото: Peugeot

Візуально броньований Peugeot Landtrek практично нічим не відрізняється від стандартної моделі. Його підвіску і дверні петлі посилили. Нагадаємо, пікап комплектують 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 215 к. с. і 1,9-літровим 150-сильним турбодизелем.

Раніше Фокус повідомляв, що броньовану модифікацію отримав і кросовер DS 7, причому він оснащений гібридною установкою.

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