Невдалі перегони: новітній Ford Mustang 2024 розбили невдовзі після купівлі (відео)

Новенький Ford Mustang вирішили випробувати в драгрейсингу і розбили. Спорткар зазнав серйозних пошкоджень і, найімовірніше, буде утилізований.

У США потрапив в аварію новий Ford Mustang. Спортивне авто розбили під час драгрейсингу незабаром після купівлі. Відео з ДТП з'явилося на Youtube-каналі Stang Mode.

У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: скриншот / YouTube

Спортивний Ford Mustang 2024 вирішили випробувати в драгрейсингу. Заїзд вирішили провести легально — не на вулиці, а на спеціально обладнаній трасі. Суперником виступив заряджений седан Cadillac CTS-V.

Для Ford Mustang 2024 перегони не склалися з самого початку. Хоча вони проходили по прямій, авто втратило керування, пробило відбійник і злетіло з треку.

Автомобіль відправлять на утилізацію Фото: скриншот / YouTube

На щастя, водій не постраждав і зміг самостійно покинути авто. А ось Ford Mustang серйозно пошкоджений — у нього розбиті передня і задня частина, вирвані пороги і колеса, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Найімовірніше, спорткар утилізують.

Новий Ford Mustang сьомого покоління щойно надійшов у продаж наприкінці серпня і на дорогах ще небагато таких авто. Конкретно це купе у виконанні GT оснащене 5,0-літровим 487-сильним V8. У лінійці є версії потужністю до 800 сил.

До слова, це не перший розбитий Ford Mustang 2024 — раніше в ДТП потрапило ще одне купе.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився вінтажний Ford Mustang 1969 року.