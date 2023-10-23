Представлено комплект, що перетворює авто з ДВЗ на гібрид за $3200 (фото)
Комплект з електромотором планують запустити в серійне виробництво в Австралії. За словами винахідника, пристрій можна встановити самостійно всього за добу.
Австралійський інженер розробив бюджетний комплект, що перетворює бензинове або дизельне авто на гібрид. Його вартість становить лише $3200. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Студент-дизайнер Олександр Бертон з Університету RMIT отримав престижну нагороду за свою розробку. Його конструкція дає змогу перетворити авто з ДВЗ на гібрид лише за добу.
В основі комплекту — два електромотори з осьовими магнітними потоками. Вони кріпляться болтами до маточини колеса і мають обертову пластину. Потужність кожного електромотора становить 67 к.с.
Пристрій було випробувано на старому седані Toyota Corolla. Електромотори прикріпили до задніх коліс авто, а акумуляторна батарея місткістю 15 кВт⋅год розташована на місці запасного колеса. Завдяки цьому автомобіль здатний проїхати близько 100 км на електротязі.
Цікаво те, що комплект не був підключений до двигуна внутрішнього згоряння. Проте така гібридна установка дала змогу знизити витрату палива.
Поки що пристрій існує тільки у вигляді прототипу. У майбутньому інженер планує запустити серійне виробництво свого комплекту за ціною $3200.
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