Представлено комплект, що перетворює авто з ДВЗ на гібрид за $3200 (фото)

Комплект з електромотором планують запустити в серійне виробництво в Австралії. За словами винахідника, пристрій можна встановити самостійно всього за добу.

Австралійський інженер розробив бюджетний комплект, що перетворює бензинове або дизельне авто на гібрид. Його вартість становить лише $3200. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Студент-дизайнер Олександр Бертон з Університету RMIT отримав престижну нагороду за свою розробку. Його конструкція дає змогу перетворити авто з ДВЗ на гібрид лише за добу.

В основі комплекту — два електромотори з осьовими магнітними потоками. Вони кріпляться болтами до маточини колеса і мають обертову пластину. Потужність кожного електромотора становить 67 к.с.

У комплект входять електромотор і акумуляторна батарея Фото: instagram.com/revretrofits

Пристрій було випробувано на старому седані Toyota Corolla. Електромотори прикріпили до задніх коліс авто, а акумуляторна батарея місткістю 15 кВт⋅год розташована на місці запасного колеса. Завдяки цьому автомобіль здатний проїхати близько 100 км на електротязі.

Комплект складається з декількох деталей Фото: instagram.com/revretrofits

Цікаво те, що комплект не був підключений до двигуна внутрішнього згоряння. Проте така гібридна установка дала змогу знизити витрату палива.

Поки що пристрій існує тільки у вигляді прототипу. У майбутньому інженер планує запустити серійне виробництво свого комплекту за ціною $3200.

Раніше Фокус писав, що Volvo Trucks представили прототип незвичайної гібридної вантажівки SuperTruck 2.