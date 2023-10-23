На продаж виставили культовий фургон із фільму "Тупий та ще тупіший" (фото)

Цей фургон був виготовлений одним із фанатів комедії "Тупий та ще тупіший". Автомобіль схожий на собаку, а всередині з'явилися килимове оздоблення і пташина клітка.

На аукціон Cars and Bids виставили репліку фургона з комедії "Тупий та ще тупіший" 1994 року. Автомобіль заснований на Ford E-150 1993 року випуску. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Фільм "Тупий та ще тупіший" майже одразу після виходу в прокат став культовим серед любителів комедій. У стрічці було показано незвичайний фургон у вигляді собаки, на якому їздив герой Джеффа Деніелса.

Для зйомок фільму використовували кілька фургонів. Проте цей екземпляр не з'являвся на екрані. Це якісна репліка від одного з фанатів.

На кузові з'явилося коричневе килимове покриття, які імітує шерсть, а також ніс і язик. Крім цього зовні є логотип вимеленої компанії Mutt Cutts, в якій за сюжетом фільму працював персонаж Гаррі Данн.

Ззаду з'явилися "лапи" і "хвіст" Фото: Cars and Bids

В інтер'єрі також відбулося безліч змін. Усередині з'явилися приладова панель з килимовим покриттям, пляшки для кетчупу і гірчиці та виготовлена на замовлення дерев'яна центральна консоль. Також є пташина клітка зі штучним мертвим птахом.

Інтер'єр фургона був сильно змінений Фото: Cars and Bids

Фургон має непоганий стан і не потребує ремонту. Його пробіг становить 143 875 км.

Під капотом розташований 4,9-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 145 к.с. і 265 Нм крутного моменту. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач.

Торги за цей незвичайний фургон закінчуються вже 27 жовтня. Наразі максимальна ставка за лот становить 23 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Ford Mustang 1967 року з тюнінгом з фільму "Потрійний форсаж: Токійський дрифт".