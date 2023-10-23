Пікап Tesla Cybertruck витримав влучання з пістолета-кулемета (відео)

Ілон Маск підтвердив, що кузов серійного Tesla Cybertruck буде стійким до пострілів із вогнепальної зброї. Електричний пікап незабаром надійде у виробництво в США.

Електричний пікап Tesla Cybertruck має запропонувати безліч інноваційних рішень, серед яких захист від куль. Автовиробник уже протестував новинку, вистріливши в неї з пістолета-кулемета Томпсона. Про це повідомили на сайті Automotiveaddicts.

На презентації Tesla Cybertruck глава бренду Ілон Маск заявляв, що кузов пікапа неймовірно міцний і має куленепробивність. Серійна версія моделі незабаром надійде у виробництво, тому авто проходить різні випробування.

Кузов Tesla Cybertruck складається зі структурної обшивки з нержавіючої сталі Ultra-Hard 30X. Також передбачено бронескло, яке викликає безліч сумнівів.

Під час випробування в пікап вистрілили з пістолета-кулемета Томпсона. Ілон Маск наголосив, що для тесту було спустошено весь барабанний магазин. Проте жодна куля не проникла в салон.

Один з автомобілів був помічений на швидкісному шосе в США. Судячи з отворів на кузові, пікап дійсно проходив тести на куленепробивність.

Раніше Фокус розповів, що в інтернеті розсекретили цікаві подробиці про пікап Tesla Cybertruck.