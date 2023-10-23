Названо найпопулярніші автомобілі у світі у 2023 році (фото)

Електрокросовер Tesla Model Y встановив новий рекорд з продажу. Також у 2023 році стали популярнішими Ford F-Series, Honda CR-V, Hyundai Tucson і Chevrolet Silverado.

Електрокросовер Tesla Model Y став не тільки найпопулярнішим авто в Європі, а й у всьому світі. Експерти назвали бестселери глобального ринку у 2023 році. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

За вісім місяців з початку 2023 року у світі було продано понад 883 тисячі електрокросоверів Tesla Model Y. Це на 65,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також великий попит мають недорогі кросовери, седани та пікапи. Серед них Toyota Corolla, яка посіла друге місце за продажами.

Tesla Model Y змогла випередити Toyota Corolla за продажами Фото: Tesla

Топ 10 найпопулярніших автомобілів у світі у 2023 році:

Tesla Model Y — 883 982 авто (+65,9%). Toyota Corolla — 815 035 авто (-2%). Ford F-Series — 672 117 авто (+19,6%). Toyota RAV4 — 651 117 авто (-1,5%). Honda CR-V — 493 767 авто (+8,1%). Toyota Camry — 463 836 авто (-5,5%). Hyundai Tucson — 463 059 авто (+12,1%). Chevrolet Silverado — 453 640 авто (+4,9%). Toyota Hilux — 435 834 авто (-2,8%). RAM Pickup — 395 234 авто (-6,1%).

Раніше Фокус розповів, що в Європейському Союзі електромобілі продовжують витісняти дизельні автомобілі.