На популярному кросовері Toyota помітили серйозний дефект: відкличуть 751 000 авто

Дефект може торкнутися 751 000 одиниць Toyota Highlander, випущених для США. Усі роботи із заміни деталей будуть проведені коштом виробника.

На кросовері Toyota Highlander помітили дефект, пов'язаний із переднім бампером. Проблема зачіпає понад 700 тисяч автомобілів. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Пластикова накладка на передньому бампері Toyota Highlander, випущених із 2020 до 2023 року, може відірватися під час руху. Це може призвести до раптової ДТП.

Деталь виготовлена із пластику та кріпиться до бампера за допомогою монтажних петель. Навіть невеликий вплив може пошкодити конструкцію.

Toyota планує відкликати 751 000 одиниць Toyota Highlander у США. Автомобілі буде перевірено на присутність дефекту. Всі роботи із заміни деталей будуть проведені коштом виробника.

У Toyota заявили, що проінформують власників потенційно небезпечних автомобілів до кінця грудня. Поки що водії можуть самостійно зв'язатися з місцевим дилером.

Раніше Фокус повідомляв, що в США відкликають гібридні кросовери Toyota RAV4 Prime і Lexus NX450h+.

Також ми писали, що Національне управління безпеки дорожнього руху США закликає відкликати близько 52 млн автомобілів.