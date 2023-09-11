На електромобілях Audi та Porsche помітили небезпечний дефект: він може викликати пожежу

Audi і Porsche найближчими місяцями відкличуть 6676 електромобілів. На двох моделях помітили дефект, який призводить до витоків всередині акумуляторів.

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На електромобілях Audi E-tron GT і Porsche Taycan помітили небезпечний дефект. Він може призвести до займання акумуляторної батареї. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Audi та Porsche найближчими місяцями відкличуть 6676 електромобілів. На моделях E-tron GT і Taycan можливий витік всередині акумуляторів. Це може спричинити появу іскор і викликати подальшу пожежу.

У Porsche заявили, що про проблему вперше стало відомо ще у 2022 році. Тоді надходили повідомлення про те, що в акумуляторних батареях деяких електромобілів Taycan є проблеми з ізоляцією. Після цього виробник став використовувати герметик Teroson.

Через деякий час схожа проблема спостерігалася на електромобілях у Європі. Виправити дефект не допомогло і використання нового герметика.

Під відкликання потраплять 4777 екземплярів Porsche Taycan 2023 модельного року. Також Audi відкликає 1899 одиниць E-tron GT і RS E-tron GT.

Важливо

У США можуть відкликати до 52 мільйонів автомобілів через небезпечний дефект

Дилери перевірятимуть автомобілі та перевірятимуть їх на предмет потрапляння рідини в акумуляторну батарею. Якщо тестування покаже можливість витоку, акумулятор буде замінено.

Раніше Фокус повідомляв, що в США відкликають гібридні кросовери Toyota RAV4 Prime і Lexus NX450h+.