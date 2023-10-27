Новий Porsche 911 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Спорткар Porsche 911 отримає заплановане оновлення, яке охоплює безліч поліпшень. Новинка запропонує розширений список оснащення і деякі технічні доопрацювання.

Оновлений спорткар Porsche 911 2024 модельного року вперше помітили під час тестів майже без камуфляжу. Новинка отримає змінений дизайн і кілька внутрішніх поліпшень. Про це повідомили на сайті Motor1.

Тестовий прототип має кілька відмінностей від поточної моделі. Оновлений Porsche 911 GTS отримає інші повітрозабірники в передньому бампері та нові фари.

Передні фари отримав нову графіку Фото: Motor1.com

Ззаду можна помітити новий фіксований спойлер і змінений дифузор. Задня оптика також трохи зміниться порівняно з поточною моделлю.

Ззаду з'явився новий фіксований спойлер Фото: Motor1.com

Очікується, що оновлений Porsche 911 GTS отримає доопрацьовану вихлопну систему. Крім цього буде розширено список стандартного оснащення.

Ще однією важливою зміною може стати поява гібридної модифікації моделі. Електромотор доповнить бензиновий двигун, що не тільки дасть змогу скоротити кількість шкідливих викидів, а й збільшить сумарну потужність.

Нагадаємо, що поточний Porsche 911 GTS оснащений 3,0-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 480 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 309 км/год.

Оновлений Porsche 911 може дебютувати вже наприкінці 2023 року. Старт продажів спорткара заплановано на початок наступного року.

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